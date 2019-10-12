العبدالله: سنلتقط الأنفاس بـ «التوقف»

عد عبدالله العبدالله مشرف فريق العدالة لكرة القدم فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة السادسة فرصة لفريقه لالتقاط الأنفاس وتصحيح الأخطاء قبل مواجهة الفتح في ديربي الأحساء ضمن الجولة السابعة، وقال، "هذه فرصة جيدة للمدرب التونسي إسكندر القصري لتصحيح الأخطاء خاصة بعد الخسارتين الأخيرتين أمام الفيصلي والشباب، والفريق قدم مستوى جيدا في المباراتين ولم يكن الفريق سيئا، ولم يحقق الفوز واعتقد أن نقص الخبرة عند بعض اللاعبين إضافة إلى أننا لعبنا مع فريقين ينافسان على الصدارة، ومع الأسف الخسارتان جاءتا بأخطاء بسيطة".

وعن لقاء الفتح، قال العبدالله، "الفتح فريق جيد على الرغم من أنه لم يحقق سوى نقطة واحدة من أصل 18 نقطة، سيلعب المباراة لتحقيق الفوز الأول له، خاصة أنه سيدخل معسكرا في دبي لتصحيح أوضاعه".

وأضاف "علينا الاستفادة من فترة التوقف، فالمدرب التونسي فضل الاستمرار في التدريبات الصباحية والمسائية دون خوض أي مباراة ودية لتصحيح الأخطاء"، مبديا تفاؤله بعودة فريقه وتحقيق النقاط بدءا من لقاء الفتح، مبينا أنه "يكفي وقفة الكل، ويجب رد الدين لهم بالفوز وعودة الأفراح".

يشار إلى أن العدالة يملك سبع نقاط من ست جولات، حيث كسب ضمك 4 /0، أبها 2 /1، تعادل مع الأهلي 1/1، وخسر من الشباب 0 /1، الفيصلي 1 /3، والتعاون 2 /3.