الاتحاد يتجدد شتاء .. قد يبعد 4 أجانب

أوضحت المصادر، أن إدارة نادي الاتحاد، تناقش ملف سوق الانتقالات الشتوية مبكرا لتدعيم فريقها سعيا منها لإكمال الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة بعد التراجع الكبير الذي شهدته النتائج في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، إذ حدد الجهاز الفني بقيادة التشيلي لويس سييرا، الاحتياجات بالتنسيق مع إدارة النادي، بيد أن الخانات المطلوبة أربعة لاعبين ستظل طي الكتمان خوفا من التأثير في مستوى اللاعبين.

وتابعت، "اللاعبون الجدد سيتم تأمين تدريبهم مع الاتحاد، حتى من قبل اكتمال الإجراءات الرسمية للسوق الشتوية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل حتى يجدوا فرصة الانسجام مع المجموعة"، ما يعني أن عملية تجديد دماء الفريق ستعود إلى الواجهة بعد عشرة أشهر حيث كان قد ضم في الشتاء الماضي عددا من الأجانب على رأسهم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، والمغربي مروان داكوستا، والحارس البرازيلي جروهي.

ميدانيا، فيما تتواصل التدريبات اليومية في الاتحاد، طلب سييرا تقريرا عن الوضع الصحي لكل من المغربي مروان داكوستا، العائد أخيرا من إسبانيا، والصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي وصل من بلاده بعد نهاية الإجازة القصيرة تزامنا مع فترة التوقف التي سيستثمرها الفريق في مواجهة ودية اليوم أمام ضمك. من جانب آخر، كشفت صحيفة mytex الرومانية أن الاتحاد، قد يعود إلى المدرسة الرومانية خلال الفترة المقبلة لتعويض رحيل محتمل لسييرا، إذ تضع الإدارة نصب أعينها الروماني إدي يوردانيسكو، مدرب جاز ميتان، رابع الدوري الروماني، الذي سبق أن عمل والده مدربا للاتحاد في الفترة ما بين 2005 ـ 2006.

وكشفت صحيفة mytex الرومانية، أن يوردانيسكو، الذي طلب إنهاء العقد والرحيل من إدارة نادي جاز ميتان، بسبب مشكلات مالية، وعلاقة متوترة معهم خلال المرحلة الماضية، ينافس قائمة مختصرة لتدريب الاتحاد.

وحال نجاح الاتحاد، في كسب توقيع يوردانيسكو، فإنه سيكون ثالث اسم من المدرسة الرومانية في أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يقود الهلال، "متصدر المسابقة"، مواطنه رازفان لوشيسكو، بينما يتألق دانيال إيسايلا، مع الحزم.