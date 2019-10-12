جروس يكلف الأهلي 1.6 مليون دولار

أنهت إدارة النادي الأهلي جميع الإجراءات المترتبة للتعاقد مع السويسري كريستيان جروس ليتولى مهام الإشراف فنيا على الفريق، فيما تبقى من مشوار منافسات الموسم الرياضي الحالي بعد أن تم الاتفاق معه على جميع الأمور المادية التي تكفل بها الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم، التي قدرت قيمتها بـ1.6 مليون دولار.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة أن المحامي أحمد بامعوضة المدير التنفيذي لكرة القدم والمدرب جروس اجتمعا لمدة ثلاث ساعات في دبي البارحة، وقالت، "تم خلال الاجتماع مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالفريق وأسماء اللاعبين الموجودين حاليا محليين وأجانب وأيضا تسلم جروس عددا من لقاءات الفريق التي خاضها حتى الآن للتعرف بشكل كبير على العناصر الموجودة".

وبينت المصادر أن إدارة كرة القدم منحت المدرب جروس جميع الصلاحيات الخاصة باللاعبين المحليين والأجانب، وقالت، "للمدرب الحرية الكاملة في اختيار العناصر التي سيحتاجها في الفترة المقبلة ولن يكون هناك أي تدخل في عمله".

وأضافت "سيصل جروس الذي سيحضر مساعديه الفنيين معه إلى جدة في الساعات المقبلة ولم يتحدد بعد مسألة توليه المهام بشكل رسمي والإشراف على الفريق في لقائه المقبل أمام التعاون من عدمه، إذ ستتضح الصورة حال وصوله".

وقاد جروس الأهلي فترتين، الأولى من 2014 إلى 2016 وحقق معه كأس ولي العهد، كأس الملك، ولقب الدوري السعودي، والأخرى في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 إلى حزيران (يونيو) 2017، إلا أنه لم يحقق معه أي إنجاز.

واضطرت إدارة الأهلي إلى إقالة برانكو إثر تذبذب النتائج، حيث تعادل مع العدالة 1/1، وكسب الاتفاق 2 / 1، وخسر من الوحدة بمثلها، فتولى زمام الأمور المحمدي الذي كسب الفتح 2 / 0، والفيحاء 3 / 0، وتعادل مع النصر سلبيا، وقبلها خرج من دوري أبطال آسيا على يد الهلال بعد أن خسر 2 / 4 ذهابا، رغم فوزه إيابا بهدف.

من جهة أخرى، وضع المدرب الوطني صالح المحمدي برنامجا لياقيا للاعبين في ظل توقف المسابقة في الفترة الحالية، حيث طالب المدرب اللاعبين بتنفيذ بعض التدريبات اللياقية لرفع المعدل اللياقي، حيث تشهد التدريبات غياب (١٤ لاعبا) لانضمامهم في منتخباتهم الوطنية.

وركز المحمدي في التدريبات التي جرت البارحة في ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل على الجانب اللياقي بشكل كبير قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعتين لإجراء تدريبات تكتيكية.