العابد في «الجزء الأول»

عاد نواف العابد لاعب فريق الهلال لكرة القدم للتدريبات أمس استعدادا لمواجهة ضمك الجمعة المقبل في الجولة السابعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شارك في الجزء الأول منها قبل أن يؤدي مرانا لياقيا.

وكان العابد قد غاب عن الملاعب إثر معاناته تمزقا في عضلة الفخذ، حيث خضع لبرنامج علاجي.

وكان الهلال قد أجرى تدريبا أمس، استهله المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بتدريبات لياقية متنوعة لتفكيك العضلات، وقبل أن يفرض عديدا من الجمل التكتيكية في النواحي الدفاعية والهجومية، ومن ثم اختتمه بمناورة شهدت مشاركة الثنائي الفرنسي بافيتيمبي جوميز، والإيطالي سيببستيان جويفينكو.

هذا، وواصل الثلاثي عبدالله المعيوف ومحمد كنو وسالم الدوسري برنامجهم التأهيلي جراء معاناتهم إصابات مختلفة، تأهبا للعودة إلى التدريبات مع زملائهم.

يشار إلى أن اللاعبين عقب انتهاء التدريبات، تناولوا وجبة غذاء خفيفة قبل أن يغادروا الملعب.