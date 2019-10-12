المالك: التوقف لـ«الرتم العالي» .. سلبي

اعترف سلمان المالك عضو شرف نادي الحزم، بأنه لا يتمنى فترة التوقف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد مضي ست جولات، حتى لا ينخفض رتم فريقه، ولا سيما أنه يقدم نتائج لافتة بعد أن كسب ثلاث مباريات متتالية حيث كسب النصر 1 / 0، ضمك 4 / 0، والاتحاد 2 / 1، ما جعله يحتل المركز الخامس برصيد عشر نقاط.

وقا لـ"الاقتصادية" المالك "في المقام الأول كلنا مع المنتخب السعودي لكرة القدم في مشواره نحو نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس أمم آسيا 2023، ولا يوجد أدنى شك في هذا الأمر والتوقف الحالي إجباري ولا أحد له علاقة بذلك، لكن فترة التوقف لفريق رتمه عال ويحقق نتائج مميزة قد تكون سلبية عليه، وتمنح الأفضلية لغيره".

وأضاف "التوقف يكون إيجابيا لفرق وسلبيا على فرق أخرى، وقد يخدمنا ولكنه سيخدم المنافسين أكثر، لكن هذا لن يكون عذرا لإدارة الحزم وجهازي فريقه الفني والإداري حتى اللاعبين، وعليهم استغلال فترة التوقف بشكل إيجابي ومميز لرفع الروح ومناقشة الأخطاء وعلاج المصابين وتأهيلهم، فجميع أمورنا ممتازة ونطمح إلى الأفضل".

وشدد المالك على أن فريقه لن يكون مثل الموسم الماضي ينافس في القاع ويحاول الهروب من الخطر والهبوط لدوري الدرجة الأولى، مبينا "البقاء في المنطقة الدافئة مبكرا هدفنا، ومن ثم المنافسة في المراكز الأولى".

يشار إلى أن الحزم سيخوض مباراة ودية غدا أمام التعاون، لاستغلال فترة التوقف، علما بأنهما تقابلا في الجولة الأولى وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.