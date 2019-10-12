إكمال مناورة النصر بـ 6 صاعدين

استنجد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر لكرة القدم، بسته لاعبين من الشباب استعان بهم في تدريب أمس، وحتى يكمل عدد اللاعبين إلى 22 لاعبا، لتعويض النقص الحاصل بوجود 16 لاعبا فقط، واستعان بهم في إكمال المناورة التدريبية التي يطبق فيها تعليماته التكتيكية.

واللاعبون الستة هم: بندر درويش، منصور الشمري، محمد الحسن، محمد دغريري، علي يحيى، وعبدالرحمن الزير.

وكان فيتوريا قد استهل التدريبات أمس باجتماع مع اللاعبين، شرح من خلاله المطلوب فنيا، تأهبا لمواجهة الرائد السبت المقبل في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يركز على الجوانب اللياقية، وبعدها قسمهم إلى مجموعتين أجرى لهم تدريبات تكتيكية متنوعة تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية، ومن ثم اختتمها بمناورة طبق خلالها جملا تكتيكية متنوعة كاللمسة الواحدة وبناء الهجمات من العمق والأطراف، وتبادل الكرة في مساحات ضيقة.

وينتظر أن يجري فيتوريا مناورة اليوم مع لاعبي شباب النصر، ومن ثم سيمنح اللاعبين راحة غدا تفاديا للإرهاق.

وفي المقابل، واصل اللاعب النيجيري أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برنامجيهما التأهيلي، فيما أصبح اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا تحت رهن فيتوريا لنزال الرائد، حيث شارك في التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي، ما يعني تعافيه من الإصابة التي كان يعانيها في البطن.