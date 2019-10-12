الفرج .. عاد

شارك سلمان الفرج في جزء من الحصة التدريبية للمنتخب السعودي لكرة القدم أمس وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.

وكان لاعبو الأخضر قد عادوا للتدريبات أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بعد الفوز على سنغافورة 0/3 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس أمم آسيا 2023، حيث أجرى اللاعبون، الذين شاركوا بصفة أساسية تمارين استرجاعية في حين أجرى بقية اللاعبين تمارين اعتيادية. واجتمع ياسر المسحل، رئيس اتحاد القدم مع اللاعبين قبل المران، حيث قدم لهم التهنئة بعد الانتصار على سنغافورة، مؤكدا أهمية مباراة فلسطين في الجولة الثالثة. يذكر أن بعثة الأخضر تغادر في الثامنة مساء اليوم إلى الأردن قبل المغادرة برا صباح الأحد للقاء فلسطين في رام الله.