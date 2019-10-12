إسبر: السعودية حليف عريق ولا بد من تعزيز قدراتها الدفاعية

أعلن مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، أمس في مؤتمر صحافي، أن السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط ولا بد من تعزيز قدراتها الدفاعية.

وجدد وزير الدفاع الأمريكي التأكيد على أن إيران تقف وراء الهجمات على منشآت النفط السعودية، لافتا إلى أن طهران لا تزال تمارس سياستها المهددة للاستقرار العالمي.

وشدد إسبر على أن السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط ولا بد من تعزيز قدراتها الدفاعية، موضحا أن أمريكا ستنشر مجموعة إضافية من القوات العسكرية، فضلا عن بطاريات باتريوت، لمواجهة أي تهديدات إيرانية.

وألمح وزير الدفاع الأمريكي إلى أن نشر القوات يثبت ديناميكية ومرونة الجيش الأمريكي في التعامل مع معطيات المواقف المختلفة.

وأضاف أن واشنطن تراقب الأوضاع، وتنتظر في الوقت نفسه موافقة من الكونجرس على نشر مزيد من القوات لدعم الحلفاء.

من جانبه، قال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، إن الهدف من نشر قوات أمريكية في السعودية، هو ردع إيران. وتعتزم الولايات المتحدة إرسال عدد كبير من الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر على منشأتي النفط، الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لرويترز.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان "نشر عدد كبير من القوات في السعودية يشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية". وأشار البيان إلى "إرسال سربين من الطائرات ومنظومتي ثاد وباتريوت الدفاعيتين، وأن التعزيزات الجديدة تشمل "إرسال 3000 من الجنود الأمريكيين إلى السعودية".

وقال البنتاجون: "لا نسعى للصراع مع النظام الإيراني، لكننا نحتفظ بقدرات للرد على أي تهديدات".