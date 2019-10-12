مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 92ر319 نقطة، أو 21ر1% ، ليصل إلى 59ر26816 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 14ر32 نقطة، أو 09ر1% ، ليصل إلى 27ر2970 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 27ر106 نقطة ، أو 34ر1% ، ليصل إلى 04ر8057 نقطة.