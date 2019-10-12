27.5 % من أصول العالم العابرة للحدود تقع في بلاد المصارف .. 7.29 تريليون دولار

لا تزال سويسرا الرائدة عالميا في الخدمات المصرفية، ذلك بإدارة أكثر من ربع "27.5 في المائة" الأصول العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم.

تبلغ الأصول الخاضعة للإدارة في المصارف في سويسرا 7.292 تريليون فرنك "المبلغ ذاته بالدولار تقريبا"، بحسب دراسة استقصائية أجريت العام الجاري، فيما ظلت الحصة النسبية لأصول العملاء الأجانب من دون تغيير تقريبا عند 48.3 في المائة.

تعد الدراسة الاستقصائية التي أجراها معهد بيرن للبحوث، وتقدمها رابطة المصرفيين السويسريين كل عامين، مقياسا معتمدا لصورة المصارف وللوضع المالي السويسري في صفوف السكان.

تُظهر الردود بشكل لا لبس فيه أن القطاع المصرفي السويسري يتمتع في 2019 بصورة إيجابية مستقرة نسبيا.

وتقع هذه الصورة على المستوى الذي كان لها قبل الأزمة المالية العالمية، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ ذلك الحين، إذ كان المجيبون عن الدراسة في 2019، لأول مرة إيجابيين مثلما كانوا عليه قبل 2008.

هذه الصورة الجيدة ناتجة عن الجمع بين ثلاثة عناصر رئيسة: الأداء الاقتصادي، والمسؤولية الإجتماعية، والتجارب الإيجابية للعملاء على أساس يومي.

جميع الجوانب التي خضعت للاستطلاع أسهمت في رسم الصورة الإيجابية للمصارف في البلاد. تم تثمين أصحاب العمل، وعُدَّت المصارف موثوقة وآمنة.

وفي نظر كثيرين، فإنها أيضا مقنعة كفاعل اقتصادي، وكدافع للضرائب، ومعزز للتنمية المستدامة.



عدد المصارف وأنواعها



في نهاية 2017، كان لدى سويسرا 253 مصرفا، أي أقل من العام السابق بثمانيه مصارف، هذا الانخفاض الطفيف في عدد المؤسسات المصرفية يتعلق حصرا بالمصارف الأجنبية أو الفروع التابعة لها، التي كانت هناك تسوية لتسع حالات اختفاء.

يوزع المصرف الوطني السويسري "المصرف المركزي" المصارف في ثماني مجموعات: المصارف الكبيرة 4، مصارف المقاطعات 24، المصارف الأجنبية 91، مجموعة رايفايزن 1، المصارف الأخرى 14، مصارف البورصة 43، مصارف المناطق وصناديق التوفير 62، والمصارف الخاصة 6.



النتائج المالية للمصارف



بلغت النتيجة المالية المدمجة للمصارف السويسرية 62.5 مليار دولار في 2017 "-0.1 في المائة" وفي الميزانيات العمومية، كانت نتيجة معاملات الفائدة المساهم الرئيس في نتيجة المصارف بـ24.0 مليار دولار "-0.6 في المائة".

وزادت نتيجة عمليات الخدمات المالية للمرة الأولى منذ 2013 بمقدار 800 مليون دولار، أو من 20.9 مليار في 2016 إلى 21.7 مليار في 2017 "+ 4.0 في المائة".

أما بالنسبة إلى نتيجة العمليات التجارية، فقد اتبعت المسار نفسه وزادت بمقدار 1.6 مليار دولار، أو من 6.2 مليار إلى 7.7 مليار "+ 25.4 في المائة".

تتأرجح حصة المصارف الكبيرة "أربعة مصارف" في نتيجة المصارف منذ 2009 بين 46 في المائة و51 في المائة، وهو مستوى أعلى بكثير من مستويات المجموعات المصرفية الأخرى.



ميزانيات المصارف



سجل مجموع الميزانية العمومية الموحدة لجميع المصارف زيادة في 2017، ليمر من 3.101 تريليون دولار إلى 3.259 تريليون دولار "+ 4.8 في المائة". ويعزى هذا التقدم أساسا إلى تطور سوق أثمان العقارات وزيادة في حجم الائتمان في أعقاب السياسة النقدية التوسعية.

وأظهرت أكبر المصارف الزيادة الأقوى في ميزانياتها مقارنة بـ2016 "+ 111.6 مليار دولار"، تليها مصارف المقاطعات "+ 22.1 مليار دولار"، ومصرف رايفايزن "+ 10.0 مليار دولار"، والمصارف الأخرى "+ 3.8 مليار دولار"، ومصارف المناطق وصناديق الادخار "+ 2.0 مليار".

بالمثل، في اتجاه صعودي قليلا، حققت المصارف الأجنبية زيادة بنسبة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ "+ 1.1 مليار دولار" والمصارف الخاصة "+ 0.3 مليار". ولم تسجل سوى مصارف البورصة انخفاضا في مجموع الميزانيات العمومية "- 2.31 مليار دولار".



أرباح المصارف



في 2017، من بين الـ253 مصرفا، 229 منها حققت أرباحا سنوية، بلغ مجموع الأرباح السنوية الصافية 10.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.5 مليار دولار "-12.7 في المائة" عن 2016.

وانخفضت خسائر المؤسسات التي تواجه عجزا لتهبط بقوة من 3.3 مليار دولار إلى 500 ألف دولار "-84.6 في المائة"، وهو أدنى مستوى منذ بداية الأزمة المالية في 2007.



ضرائب المصارف والقطاع المالي



يسهم القطاع المالي إسهاما كبيرا في الإيرادات الضريبية للبلاد، إذ دفع في 2017 ما مجموعه 16.5 مليار دولار لخزائن الدولة، وهو ما يمثل 13 في المائة من مجموع الإيرادات الضريبية للاتحاد والمقاطعات والبلديات.

وبلغت حصة المصارف 12 مليار دولار، وقطاع التأمين 4.5 مليار. وتكاد الضرائب التي دفعها القطاع المالي أن تعادل إجمالي نفقات الحكومة الاتحادية في مجالات النقل، والأمن، والأغذية، والزراعة.



المحافظ الاستثمارية



في 2017، كانت أكبر المحافظ الاستثمارية بحسب الحجم لمستثمري المؤسسات الرسمية، سواء كانت سويسرية "34.8 في المائة من مجموع محافظ الإيداع" أو أجنبية "40.9 في المائة".

وفي حالة المستثمرين السويسريين والأجانب من القطاع الخاص، فإنهم يمتلكون حصصا بنسبة "10.5 في المائة و8.8 في المائة على التوالي".

وسجلت محافظ الإيداع زيادة، سواء التي في حوزة الأجانب "+ 9.9 في المائة" أو السويسريين "+ 12.5 في المائة".



التوظيف في المصارف



في نهاية 2017، استخدمت المصارف 93554 شخصا داخل البلاد "براتب عمل 100 في المائة"، وهو ما يعني أن المصارف استخدمت أكثر من هذا العدد "136400 شخص" بعد دمج النسب المئوية للمستخدَمين بأوقات جزئية.

كما ولّدت المصارف 171900 وظيفة غير مباشرة في قطاعات أخرى، في حين ولَّد التأمين نحو 81700 وظيفة غير مباشرة.

لكن هذا العدد الضخم من التوظيف مثل انخفاضا بمقدار 7822 موظفا بوقت كامل "-7.7 في المائة" مقارنة بـ2016.

ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى المتطلبات التنظيمية "بما في ذلك -كبير جدا على الفشل-"، التي أرغمت المصارف الكبيرة علي تكييف هياكلها التنظيمية كإجراء احتياطي لمنع "أثر الدومينو" في حال حصول انتكاسة.

تحقيقا لهذه الغاية، قامت المصارف بصفه خاصة بنقل موظفين إلى شركات الخدمات داخل المجموعات.

وتقدم المصارف 3300 مقعد تدريبي في داخل صفوفها للمتدربين المنتدَبين من هيئات التدريب الحكومية، وهو ما يماثل نحو 8 في المائة من مقاعد التدريب في البلاد.



التوظيف في القطاع المالي



وظَّف المركز المالي السويسري -الذي يضم المصارف وقطاع التأمين معا- في 2017 أكثر من 208 آلاف شخص "بوقت عمل 100 في المائة"، وهو ما يعني أن نحو 5.4 في المائة من القوة العاملة السويسرية يعملون في القطاع المالي. ثلثا القوة العاملة في القطاع المالي "أو أكثر من 136 ألف شخص" يعملون في المصارف، والباقي "نحو 72 ألفا" في التأمين.

وتحتل مدينتان سويسريتان، زيوريخ وجنيف، الآن المركزين الثاني والسادس علي التوالي بين المراكز المالية في المقارنة الأوروبية.

ويولِّد القطاع المالي بشكل مباشر أو غير مباشر 12.9 في المائة من إجمالي القيمة المضافة.



التحديات



تكشف الدراسة أن المصارف في سويسرا تواجه تحديات متعددة: زيادة التكاليف التنظيمية، واستمرار أسعار الفائدة السلبية، وعدم اليقين السياسي والقانوني في سياق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، والتوترات التجارية الدولية التي يعكسها الوضع الراهن في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وترجح الدراسة أن يؤدي الضغط المستدام على المصارف وتعاظم الرقمية في الميدان المالي إلى التعجيل بإعادة التنظيم الهيكلي للقطاع المصرفي في الأعوام المقبلة.

لكنها تقول إن المصارف قبلت هذه التحديات، وهي تنجح في النمو بقوة في هذا العالم المتغير.

وكي تحافظ المصارف السويسرية على سوق مالية قوية وفعالة على الساحة الدولية، لا بد لها من إقامة ظروف إطارية مثلى ومقبولة في جميع أنحاء العالم، حسب الدراسة.