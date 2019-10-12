«رينو» تطوي صفحة غصن .. إقالة المدير العام تنعش أسهمها في بورصة باريس

رحب المستثمرون أمس بقرار مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات بإقالة مديرها العام تياري بولوريه، حيث ارتفع سعر "رينو" 4.47 في المائة إلى 53.07 يورو في بورصة باريس.

وأقالت المجموعة الفرنسية أمس مديرها العام تياري بولوريه، معتبرة أن من الضروري إعطاءها "دفعة جديدة"، فيما يعد تطورا جديدا في قضية رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن، الذي أطاحتــــه فضيحـــة مــــالية في اليابان.

وفي ختام اجتماع استثنائي، أفادت "رينو" في بيان أن "مجلس الإدارة قرر إنهاء مهام المدير العام تياري بولوريه بمفعول فوري".

وبحسب "الفرنسية"، فإنه لضمان الانتقال "قرر مجلس الإدارة تعيين كلوتيلد ديلبو مديرة عامة لرينو بالنيابة لفترة انتقالية وبمفعول فوري أيضا".

وقال مصدر قريب من الملف إن بولوريه كان حاضرا، وتحدث خلال الاجتماع، موضحا أنه واجه انتقادات لمشكلات في الإدارة والأداء.

وأضاف "جرى تصويت ولم يصوت أي عضو في مجلس الإدارة ضد إقالته، وامتنع عدد قليل جدا عن التصويت. وعادة، فإن المسؤول يقدم في هذه الحال استقالته لكنه هو سعى إلى إقالته".

وكان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإدارة، الذي لم يعلن انعقاده قبل الخميس، يهدف إلى بت مصير بولوريه، الذي كان غصن قد اختاره، ليكون خلفا محتملا له على رأس المجموعة.

وأشار جان دومينيك سينار، رئيس الشركة، خلال مؤتمر صحافي في مقر المجموعة في بولوني بيانكور بجنوب غرب باريس إلى أن "هناك أوقاتا من الضروري فيها لشركة ما الحصول على دفع جديد، وليس هناك أي شيء شخصي".

وأكد سينار أن "تجديد التحالف مع اليابانية نيسان ضروري"، موضحا أن البحث عن مدير عام للمجموعة خلفا لبولوريه لم يبدأ.

وقبيل ذلك وأمام أربعة ممثلين نقابيين، برر سينار هذا القرار بمشكلات في الإدارة وغياب الشفافية وفقدان الثقة أكثر فأكثر لدى الإدارة الوسيطة، وفقا لـ"فرانك دوت" مندوب "الكونفيـــدراليـــة الفـــرنسيــــــــة الديموقراطية للعمل".

لكن بولوريه دافع عن نفسه منذ مساء الخميس، في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو"، وأدان "ضربة مقلقة ربما يتم تدفيعه ثمن تعيينه معاونا للمدير العام مطلع 2018 باقتراح من كارلوس غصن".

وأكدت الحكومة الفرنسية المساهمة الكبرى في "رينو"، التي تمتلك 15 في المائة من رأسمالها، على لسان برونو لومير، وزير الاقتصاد، أنها لا تريد التدخل في "خيارات إدارة المجموعة"، مؤكدة ثقتها بسينار.

إلا أن لومير صرح فيما بعد أن الدولة الفرنسية تأمل أن يدخل التحالف بين "نيسان" و"رينو" مرحلة جديدة بعد إقالة بولوريه.

وأضاف في تصريح مقتضب لصحافيين "نأمل أن يدخل التحالف مرحلة جديدة باستراتيجية صناعية واضحة لمواجهة التحديات الكبيرة مثل الآليات الكهربائية والآليات الذاتية القيادة".

ويأتي هذا التغيير في "رينو"، بينما قامت "نيسان"، التي تمتلك رينو 43 في المائة من رأسمالها بإقصاء المسؤولين الرئيسين من عهد غصن، وتعيين مدير جديد هو ماكوتو أوشيدا.

ومنذ كشف قضية غصن قبل نحو عام تردت العلاقات بين الإدارتين الفرنسية واليابانية، ما يهدد بقاء تحالف "ميستوبيشي نيسان رينو" الذي أصبح العام الماضي المجموعة الأولى عالميا في صناعة السيارات، لجهة عدد الآليات المبيعة.

وتطالب أصوات في اليابان بإقالة بولوريه، وحتى داخل الدولة اليابانية لا يخفي مسؤولون رغبتهم في طي الصفحة.

وعند تعيينه في كانون الثاني (يناير)، وافق سينار على العمل مع بولوريه، الذي تم تثبيته على رأس الإدارة التنفيذية في الوقت نفسه.

وذكرت مصادر قريبة من الملف أن قرار استبعاد بولوريه اتخذه في نهاية المطاف سينار بمفرده، لكن مصدرا آخر تحدث في المقابل عن ضغوط من كل الأطراف "ليس فقط الدولة، بل الموظفون ومسؤولو "رينو" والشركاء اليابانيون".

وأشار مصدر قريب من المجموعة الفرنسية إلى "الأداء غير المرضي للمجموعة" مع تراجع المبيعات والأرباح هذه السنة.

وكان بولوريه "55 عاما" يعمل في شركة موريسيا الفرنسية لقطع السيارات ثم انضم إلى "رينو" في 2012، حيث تسلق سلم القيادة حتى تعيينه مديرا عاما بالوكالة للمجموعة بعد توقيف غصن.

أما كلوتيلد ديلبو "52 عاما" فقد عملت في المجموعة الصناعية الفرنسية العملاقة بيشيني ثم التحقت بـ"رينو" في 2012 بصفة "مديرة لأداء ومراقبة" المجموعة، قبل أن تصبح مديرة مالية في 2016، وهي عضو في اللجنة التنفيذية للمجموعة.