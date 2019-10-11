التضخم في إسبانيا يتراجع إلى أدنى معدلاته خلال 3 سنوات

كشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع معدل التضخم في إسبانيا الشهر الماضي إلى أدنى معدلاته خلال أكثر من 3 سنوات، بالاتفاق مع تقديرات أولية.

وذكر مكتب الاحصاء الإسباني أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة سنوية تبلغ 0.1 بالمئة في اعقاب ارتفاعه بنسبة 0.3 بالمئة في أغسطس، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتمثل هذه القراءة أدنى معدل تضخم منذ أغسطس 2016 عندما انخفضت الأسعار بنسبة 0.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ظلت أسعار المستهلكين ثابتة في سبتمبر مقابل انخفاض بنسبة 0.1 بالمئة في الشهر السابق.

وجاءت نسبة التضخم الشهرية متفقة مع تقديرات مبدئية.

ووفق المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين المعمول به في منطقة اليورو، تراجع التضخم إلى 0.2 بالمئة سنويا مقابل 0.4 بالمئة في أغسطس.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين بنسبة 0.4 بالمئة في سبتمبر.