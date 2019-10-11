"أبل" تبدأ بيع منتج من "مايكروسوفت" في محالها

بدأت شركة "أبل" بيع وحدات التحكم اللاسلكية المخصصة لألعاب "إكس بوكس" المنتج من قبل "مايكروسوفت"، التي تتوافق مع بعض أجهزة iOS.

ويشير الخبراء في "أبل" إلى أن وحدات التحكم الخاصة بـ"مايكروسوفت" ستتمكن من العمل مع أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"أبل تي في" المزودة بأنظمة iOS 13 الحديثة.

ويمكن للراغبين في الحصول على تلك الأجهزة أن يشتروها من متاجر "أبل" الإلكترونية مقابل 59.9 دولار، أو الحصول عليها من متاجر "أمازون" الإلكترونية مقابل 43.8 دولار، أو من متاجر بيع الإلكترونيات وتقنيات ألعاب الفيديو، وعلى مالكي أجهزة "أبل" الانتباه إلى توافق تقنية البلوتوث في تلك القبضات مع تقنية البلوتوث في أجهزتهم الذكية في حال شرائها من غير متاجر "أبل".

وتأتي وحدات التحكم المذكورة في هيكل بطول 18.11 سنتيمتر، وعرض 17 سنتيمتر، وسماكة 7.09 سنتيمتر، ووزن 480 جراما، وزودت بتقنيات البلوتوث للاتصال مع الأجهزة الإلكترونية، ومنفذ 3.5 ملميمتر للسماعات.

يذكر أن "أبل" خلال حدثها الخاص بإعلان الجيل الجديد من هواتف آيفون، أعلنت أخيرا إطلاق خدمة بث الألعاب "أبل أوركيد".

وقالت إن خدمة "أبل أوركيد" توفر ألعابا لا يمكن العثور عليها في أي منصة أخرى أو خدمة اشتراك في الأجهزة المحمولة. وستكون الخدمة جزءا من متجر آب ستور، وذلك ضمن تبويب جديد.

ووعدت "أبل" بإضافة ألعاب جديدة كل شهر، كما سيتضمن تبويب الخدمة توصيات، وتشويقات للألعاب، إضافة إلى إرشادات للألعاب، ونظرات أولية عليها.