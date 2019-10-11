لضمان احتياطيات "وفيرة".. المركزي الأمريكي يشتري أذون خزانة بـ 60 مليار دولار

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم إنه سيبدأ شراء أذون خزانة بحوالي 60 مليار دولار شهريا لضمان "احتياطيات وفيرة" في النظام المصرفي، وهو برنامج سيستمر على الأقل حتى الربع الثاني من 2020 .

والبرنامج هو رد على اضطرابات مؤخرا في أسواق التمويل القصير الأجل دفعت سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى ذروة نطاقه المستهدف.

واعتبر مجلس الاحتياطي هذه الخطوة إجراء "فنيا" وليست تغييرا في "موقف" السياسة النقدية، وفقا لـ"رويترز".

وقال مجلس الاحتياطي أيضا إنه سيعرض بشكل منتظم اتفاقيات لإعادة الشراء على الأقل حتى يناير لضمان وجود احتياطيات وفيرة حتى أثناء زيادات حادة في الطلب.