فيتنام تغلق مقاهي "شارع القطار" الشهير

تتخذ السلطات الفيتنامية إجراءات صارمة على المقاهي، التي تصطف على أحد أشهر طرق العاصمة هانوي، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأزمة اكتظاظ السياح والسلامة العامة.

في معبر "الحي القديم" في العاصمة الفيتنامية، هانوي، المعروف باسم "شارع القطار"، تنطلق القاطرات على خط سكة حديدية نشط، يقع على بعد بوصات من المنازل والمباني الأخرى.

يعد هذا القرب بين خط السكة الحديدية للقطارات والمنازل السكنية سببا مباشرا في شهرة هذه المنطقة بين السياح في عاصمة فيتنام.

مع ذلك، أمرت حكومة بلدية هانوي، بقيادة هيئة النقل المحلية، بإغلاق المقاهي، التي تقع بجانب خطوط سكة القطارات، المشهورة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام"، التي افتتحت لتلبي احتياجات الطفرة السياحية الهائلة.

تشير السلطات بحسب "سي إن إن" إلى أن "الخطر على حياة الإنسان" هو الدافع الرئيس لإغلاق المقاهي. ويبدو أن الوضع قد وصل أشده، في 6 من تشرين الأول (أكتوبر)، عندما أُجبر قطار كان مسافرا عبر سكة هانوي إلى تحويل مساره بسبب وجود عدد هائل من السياح على السكة الحديدية، التي بناها الفرنسيون في عام 1902.

قال ها فان سيو نائب رئيس الإدارة الوطنية للسياحة في فيتنام، في مؤتمر صحافي "رغم أن مقاهي السكك الحديدية تجتذب السياح، إلا أنها تنتهك بعض اللوائح". ولم يذكر سيو لوائح محددة، لكنه أشار إلى أن الشارع شكل أزمة لبعض الوقت.

وقال ديف فوكس الكاتب المقيم في فيتنام، "إن السياحة المفرطة هي كلمة طنانة جديدة لشيء كان يحدث منذ فترة طويلة".

وبما أنه أحد سكان هانوي منذ فترة طويلة، فقد شهد تحول "شارع القطار" من وجهة حديثة رائعة إلى وجهة غير آمنة.

وعندما يتعلق الأمر بالسياحة، تواجه بعض الوجهات تحديات أكثر من غيرها. وبينما تستطيع حكومة هانوي إغلاق المقاهي، إلا أنه من الصعب إغلاق شارع عام يسكنه السكان المحليون.