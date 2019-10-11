بورقة فارغة .. طالبة تحصل على العلامة الكاملة

الإبداع لا حدود له، وكذلك التقدير، عندما يخرج الطالب والأستاذ الجامعي من الإطار التفكيري المحصور، إلى ما وراء ذلك. على الأقل هذا ما حدث مع "طالبة النينجا" وأستاذها في إحدى جامعات اليابان.

فقد حصلت الطالبة الجامعية اليابانية على علامة كاملة، بعد أن سلمت ورقة فارغة لأستاذها في الجامعة، الذي كان طلب منها كتابة مقال بحثي.

فقد أدرك الأستاذ في جامعة "مي" أن إيمي هاجا طالبة السنة الأولى في تاريخ النينجا، التي سلمت ورقتها فارغة، كتبتها بالكامل بواسطة الحبر السري غير المرئي.

وفي مقالها "السري" أو "غير المرئي"، لجأت إيمي هاجا إلى تقنية "أبوريداشي" الخاصة بمقاتلي النينجا، الذين كانوا مشهورين بعملياتهم السرية.

لذلك عندما طلب منها يوجي يامادا أستاذ تاريخ النينجا في الجامعة أن تكتب مقالا عن زيارة لمتحف النينجا في "إيجارو"، قررت هاجا -البالغة من العمر 19 عاما- أن تفعل ذلك بطريقة تعكس شغفها بكل شيء يتعلق بالنينجا.

وقالت هاجا لصحافيين يابانيين "عندما قال الأستاذ إنه سيعطي درجة عالية للإبداع، قررت أن أجعل مقالي يتميز عن الآخرين، لقد فكرت لفترة من الوقت وخطرت على بالي تقنية أبوريداشي".

ويبدو أن مقالها كان عبقريا، لدرجة أنه ترك حتى أستاذها يحك رأسه حيرة لفترة، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

و"أبوريداشي" تقنية يابانية تقليدية كانت تستخدم لتبادل المراسلات السرية في الماضي، وتعتمد على نقع فول الصويا وسحقه لصنع حبر، لا تمكن رؤيته إلا عندما يكون بالقرب من مصدر للحرارة.