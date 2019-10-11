مزارعون "يسحلون" رئيس بلدية لم ينفذ وعوده للسكان

ألقت السلطات في المكسيك القبض على 11 شخصا، بعد قيام محتجين مسلحين بالهراوات والحجارة باختطاف واحتجاز و"سحل" رئيس بلدية لاس مارجريتاس المنتخب.

قام المحتجون الغاضبون -وهم مزارعون- باختطاف خورخي لويس إسكاندون هيرنانديز عمدة قريتهم، وقيدوه على ظهر شاحنة صغيرة، ثم "سحلوه" في الشوارع، بعد أن زعموا أنه لم يوف بوعوده الانتخابية الرئيسة.

واضطرت الشرطة المكسيكية إلى التدخل لتحرير هيرنانديز، الذي لم يصب بأذى كبير، رغم المحنة التي تعرض لها، حسبما ذكرت صحيفة "إل هيرالدو دي ميكسكو" المحلية.

وأظهرت لقطات فيديو لحظات اقتحام مقر رئيس بلدية لاس مارجريتاس، في ولاية تشياباس قرب الحدود مع جواتيمالا، فيما أظهرت لقطات أخرى الرجل أثناء "سحله" على طول الطريق، فيما تلاحقه مجموعة من الغوغاء.

وقال هرنانديز "إنه ينظر إلى ما حدث باعتباره عملية اختطاف ومحاولة قتل"، مشيرا إلى أنه سيوجه اتهامات، حسبما أشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وفقا للصحف المكسيكية، هذا هو الهجوم الثاني الذي يتعرض له رئيس البلدية من قبل المزارعين، الذين يطالبونه بالوفاء بوعود قطعها أثناء حملته الانتخابية، ممثلة في إصلاح طريق محلي وإيصال مياه الشرب والكهرباء إلى نحو 500 شخص.

وكانت الحادثة السابقة وقعت قبل أربعة أشهر، عندما قامت مجموعة من الرجال باجتياح مكتبه، لكنه لم يكن فيه.

وبعد ثماني ساعات من الحادث الأخير، ظهر العمدة في الساحة المركزية في لاس مارجريتاس وألقى خطابا، حمل فيه قادة مجتمع سانتا ريتا المسؤولية، قائلا "إنه لن يتعرض للتخويف".

يشار إلى أنه غالبا ما يتم استهداف رؤساء البلديات والسياسيين المحليين في المكسيك من قبل عصابات المخدرات، عندما يرفضون التعاون أو قبول الرشا.