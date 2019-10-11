إرسال مسبار إلى القمر لاستكشاف الحمم البركانية

كشف النقاب أمس الأول في لندن عن مسبار، من المزمع إرساله ليستكشف القمر عام 2021.

يستند المسبار إلى مفهوم جديد، إذ يتحرك على أربع أرجل وليس على عجلات، وسيرسل البيانات إلى السفينة الأم الأكبر حجما، التي ستبث بدورها هذه البيانات إلى الأرض.

وقعت شركة "سبيس بت" البريطانية الناشئة عقدا مع شركة الروبوتات الفضائية الأمريكية "أستروبوتيك"، لتنقل المسبار على متن مركبتها "بيريجرين" التي ستحمل 14 أداة تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إلى القمر.

وبمجرد هبوط المركبة على سطح القمر، تُسقط المسبار، الذي سيحاول استكشاف أنابيب الحمم البركانية.

تقول الشركة "إن المسبار الجديد هو الأصغر على الإطلاق الذي يرسل إلى القمر، ويتكون من قطع متاحة بالفعل ولم تصنع له خصيصا، ما يجعله منخفض التكلفة".

وقال بافلو تاناسيوك مؤسس "سبيس بت" ورئيسها التنفيذي لـ"رويترز"، "نؤمن بأن المهم في استكشاف الفضاء هو أن تكون هناك بعثات منخفضة التكلفة، وهذا المسبار يوفر بعثات منخفضة التكلفة للغاية، إنه أرخص كثيرا جدا من أي منافس في السوق".

وأضاف "في المستقبل سنسوق هذا الروبوت عبر بيع البيانات التي نحصل عليها من على سطح القمر، بيانات قيمة للغاية من أجل بعثات البشر المستقبلية إلى القمر، كما أننا نخطط للإنتاج المحتمل لهذا المسبار بكميات، بما يمكننا من استكشاف نظامنا الشمسي، وإرسال بعثات منخفضة التكلفة إلى القمر وما وراءه".