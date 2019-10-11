اكتمال الاستعدادات لانطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً

يترقب عشاق وهواة الصيد بالصقور غداً انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية في واجهة الرياض بمشاركة 20 دولة .

واكتملت اليوم الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق هذا المعرض الذي يعد الحدث

الأكبر من نوعه على مستوى المملكة ‏العربية السعودية والشرق الأوسط، بما يضمه من عدد كبير من الفعاليات التراثية ‏والثقافية المتميزة، بما في ذلك ورش العمل التدريبية والمحاضرات ‏والندوات التثقيفية، ومراسم الطفل، وغيرها من الفعاليات التي يحتضنها ‏المعرض عبر أكثر من (30) قسماً متخصصاً في مجالات التراث والثقافة ‏المختلفة، بما في ذلك هواية الصيد بالصقور ومستلزمات الصيد المختلفة‎.

‏‎‏‎ ‎وأوضح المركز الإعلامي لنادي الصقور السعودي في بيان له "أن ‏المعرض، وهو يقترب من موعد انطلاقه، أنهى جميع الاستعدادات ‏والتجهيزات التي كانت إدارة النادي قد عملت عليها منذ انتهاء نسخته ‏الأولى في العام الماضي، حرصاً منها على إنجاح المعرض في ‏دورته الثانية وتحقيق أهدافه المنشودة.‏

‏ وأضاف البيان: "أن تميُّز المعرض هذا العام ينبع من تفرد فعالياته، وتعدد ‏أقسامه ونوعية الأنشطة المصاحبة التي تلبي احتياجات الزوار وهواة ‏الصيد بالصقور من فئات المجتمع المختلفة‎.‎

وعن أهمية المعرض ذكر البيان أنه يستمد قيمته من بعده الثقافي ‏والاجتماعي والاقتصادي، لافتاً إلى أن هوايات الصيد بالصقور التي يعنى ‏بها المعرض تمثل جزءاً أصيلاً من تراثنا الاجتماعي وموروثنا الثقافي، لا ‏سيما وأنها ارتبطت ولقرون طويلة بحضارات العرب وشبه الجزيرة ‏العربية خاصةً، تستهوي الشيوخ والأمراء والفرسان في المراحل ‏المختلفة‎.‎

ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الصقور وهواية الصيد ‏بالصقور لدى الأجيال، وذلك من خلال توفير منصة متكاملة يلتقي خلالها ‏الخبراء والعارضون، وهواة الصيد من مختلف مناطق المملكة ودول ‏الخليج والعالم، الأمر الذي يسهم في تبادل الخبرات وإثراء التجارب، مما ‏يمكن جيل الشباب من تطبيق أفضل النماذج في فنون الصيد وكيفية تربية ‏الصقور والمحافظة عليها، إلى جانب اتاحة الفرصة التسويقية للمشاركين ‏وتمكينهم من الترويج لمنتجاتهم داخل المملكة وخارجها‎