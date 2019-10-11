رغم تعويض معظم خسائر الجلسة .. الأسهم السعودية تهبط دون مستوى 7700 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة لتغلق عند 7695 نقطة فاقدة 20 نقطة بنحو 0.26 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" ثلاث نقاط 0.28 في المائة ليغلق عند 1086 نقطة، بضغط من قطاع المصارف بقيادة سهم "الراجحي"، واستطاعت السوق أن تعوض معظم الخسائر أثناء الجلسة، ما يظهر عودة نشاط المشترين في السوق، التي قد تكون بداية لانعكاس مسار السوق، إلا أنه خلال التوقف للإجازة الأسبوعية ستنعقد اجتماعات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة، وقد تظهر معطيات جديدة مؤثرة في الأسواق، وستبقى السوق في أداء متذبذب لحين ظهور نتائج الشركات، التي ستحدد مسار السوق للفترة المقبلة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7715 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7727 نقطة رابحا 0.14 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7634 نقطة فاقدا 1 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7695 نقطة فاقدا 20 نقطة 0.26 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة بنحو 161 مليون ريال لتصل إلى 2.2 مليار ريال، بمعدل 18 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 2.4 مليون سهم لتصل إلى 89 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم بنسبة 0.16 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 1 في المائة بنحو ألف صفقة لتصل إلى 134 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" 6.6 في المائة، يليه "المرافق العامة" 0.65 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 0.34 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "النقل" 1.44 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" 1 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 0.97 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 38 في المائة بقيمة 843 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 21 في المائة بقيمة 463 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 6 في المائة بقيمة 127 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الأبحاث والتسويق" بنحو 7.6 في المائة، ليغلق عند 66.70 ريال، يليه "نماء" 5.3 في المائة ليغلق عند 21.90 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" 3 في المائة، ليغلق عند 9.03 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أليانز" بنحو 4 في المائة، ليغلق عند 25.70 ريال، يليه "العالمية" 3.9 في المائة، ليغلق عند 17.30 ريال، وحل ثالثا "التأمين العربية" 3.7 في المائة ليغلق عند 15.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 366 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 224 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 170 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية