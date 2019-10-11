«نمو» تتراجع للجلسة الثالثة .. وقيمة التداول تهبط دون مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة لتغلق عند 3523 نقطة فاقدة 29 نقطة 0.84 في المائة. وانخفضت قيمة التداول 80 في المائة إلى 960 ألف ريال. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 86 في المائة إلى 43 ألف سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 242 صفقة لتصل إلى 247 صفقة. وتصدر سهم "الوطنية للبناء والتسويق" الأسهم الأكثر تراجعا بالنسبة القصوى ليغلق عند 147.60 ريال، يليه "ريدان" 1.46 في المائة ليغلق عند 14.80 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" 0.28 في المائة ليغلق عند 36 ريالا. بينما تصدر المرتفعة "باعظيم" 4.8 في المائة ليغلق عند 32.80 ريال، يليه "الكثيري" 4.2 في المائة ليغلق عند 44.80 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 4.1 في المائة ليغلق عند 37.70 ريال.
وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 272 ألف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 127 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 125 ألف ريال.
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أسواق الأسهم- السعودية
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