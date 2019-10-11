«التجارة» تصدر 284 سجلا للمتاجر الإلكترونية خلال 8 أشهر

كشــــــــف لــــ"الاقتـــــصادية" عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، أن الوزارة أصدرت نحو 284 سجلا تجاريا لنشاط الشحن والتوصيل للمتاجر الإلكترونية منذ بداية العام حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي.

وتعرَّف التجارة الإلكترونية بأنها "كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف إلى بيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها".

يشمل نظام التجارة الإلكترونية في المملكة، 26 مادة توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معا.

ويعزز النظام الذي أقر أخيرا موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" ويحفز ويطور أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة.

وقال محللون اقتصاديون "إن المتاجر الإلكترونية المحلية تنافس شركات التسويق العالمية، مدعومة ببداية قوية في أنشطة الشحن والتوصيل ونوعية وآلية الخدمات التي تقدمها التي ستجعلها رائدة".

وأوضح ماجد السالمي المحلل الاقتصادي، أن التسوق الإلكتروني يسهم في تنوع السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيلعب دورا محوريا في تنشيط عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الشحن والتوصيل.

وأكد أن سرعة التسليم إلى باب المستهلك، أصبحت تشكل عاملا أساسيا في جذب العملاء، تليها الجودة والسعر المنافس، لافتا إلى أن خفض الهامش الربحي على أسعار توصيل السلع والخدمات يرفع من حجم الطلب على المنتجات. من جانبه قال محمد الغامدي المحلل الاقتصادي، "إن المتاجر الإلكترونية التي تنجح في توفير منتجات جديدة ونادرة يتطلب توفيرها من الخارج بجودة وسعر مناسبين، تشكل عامل جذب قوي للعملاء"، مشيرا إلى أن الرسوم المناسبة لها تأثير كبير في استمرارية العملاء.

وأضاف، أن "التجارة الإلكترونية أصبحت لغة العصر، حيث يوفر عديد من الشركات، سلعا بأسعار أقل من المتاجر التقليدية لأنها أقل تكلفة من التسوق العادي وكذلك فإن التجارة الإلكترونية توفر إمكانية تنظيم الشراء والبيع وتخفيض التكاليف التي ستؤدي إلى نتيجة إيجابية".

بدوره أوضح أحمد جمال المحلل الاقتصادي، أن ارتفاع حجم مبيعات الشركات الإلكترونية أمر إيجابي على الاقتصاد، ويؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي وانتعاش أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون شريكة بمنتجاتها.

وأكد أن التقنيات المتطورة لها أثر إيجابي في التجارة الإلكترونية، وترفع من مكاسبها وأرباحها وتشكل عاملا رئيسا للنجاح.