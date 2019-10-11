تسريبات «بريكست» تغذي التوترات بين لندن وبروكسل .. والحدود الإيرلندية الملف الأصعب

وسط تصاعد التوترات بين لندن وبروكسل حول "بريكست"، يتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بصب الزيت على النار من خلال انتهاج خطاب مزدوج مع تسريبات منظمة جدا حول ""بريكست"" لأغراض انتخابية.

ووفقا للنهج الرسمي، يبذل الزعيم المحافظ كل الجهود لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) مع اتفاق، لكنه مستعد لـ"بريكست" "دون اتفاق" في حال عدم التوصل لتسوية استنادا إلى الخطة التي أرسلها الأسبوع الماضي.

ووفقا لـ "الفرنسية"، تظهر التسريبات التي كشفها مكتب جونسون للإعلام، لا تفضي المفاوضات الحالية مع بروكسل إلى نتيجة بسبب تعنت الأوروبيين وفي مقدمتهم ألمانيا وإيرلندا.

والأجواء المشحونة أصلا مع اقتراب استحقاق "بريكست"، ازدادت توترا بعد كشف هذه التسريبات على مرحلتين.

واتهم مصدر في رسالة نصية طويلة نشرت على موقع مجلة "ذا سبيكتايتور" المحافظ والمشكك بأوروبا، رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار بالتخلي عن وعود سابقة حول القسم الأصعب في المفاوضات هي الحدود الإيرلندية.

والمشهد مختلف تماما واللهجة أقل حدة بعد ساعات في التقرير الرسمي للمحادثة الهاتفية بين جونسون وفارادكار الذي أكد أن المسؤولين "شددا بقوة على الرغبة في التوصل إلى اتفاق".

والنص الذي نشرته المجلة ذهب إلى حد التهديد بالثأر من الدول، التي تسعى لمنعه من الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من الشهر الجاري، كما وعد ما أثار انتقادات حتى داخل الحكومة.

ورأى كثيرون في ذلك بصمة مستشار جونسون الخاص المثير للجدل دومينيك كامينجز الذي كان وراء فوز "نعم" في الاستفتاء حول "بريكست" في 2016.

وبعد الاتصال الهاتفي الصعب بين جونسون وأنجيلا ميركل، يبدو أن التقرير الذي نشرته مصادر مجهولة ووسائل إعلام بريطانية خرق البروتوكول الدبلوماسي من خلال كشف تصريحات المستشارة الألمانية المتهمة بتشديد موقفها، ما جعل التوصل إلى اتفاق "شبه مستحيل".

وشدد مكتب ميركل على أن موقفها لم يتغير في حين أكد دبلوماسيون أوروبيون على الفارق بين مقاربة الاتحاد الأوروبي الشفافة، وتلك الغامضة التي تنتهجها لندن.

واتهم دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي المعروف بصراحته، جونسون بممارسة "لعبة اللوم السخيفة"، التي تهدد "مستقبل أوروبا".

وبعيدا عن تصريحات مستشارين، اعتبرت هذه التسريبات بأنها تندرج ضمن خطة منظمة حيال إمكانية فشل المفاوضات الجارية في بروكسل، التي باتت أكثر ترجيحا. وهناك أيضا الانتخابات المبكرة في بريطانيا التي تلوح في الأفق، وفي حال العجز عن التوصل إلى اتفاق سيرغم جونسون على طلب من القادة الأوروبيين الـ27 تأجيلا بموجب قانون تبناه النواب البريطانيون الشهر الماضي، واستبعد جونسون مرارا طلب تأجيل جديد دون أن يسفر أبدا كيف ينوي الالتفاف حول القانون.

ومع انتخابات مبكرة تعدها الطبقة السياسية محتمة في الأشهر المقبلة، سيضطر إلى تبريرها لدى ناخبين غير راضين وهي مهمة ستكون أسهل بالنسبة له لو كانت المسؤوليات في موقع آخر.

وذكر سايمون كوفني، وزير الخارجية الإيرلندي "يبدو أن بعضا في بريطانيا يولون أهمية أكبر للتحضير للانتخابات التشريعية قبل البحث عن اتفاق".

وأكد مصدر في داونينج ستريت أن التشديد الناجم عن هذه التسريبات يندرج في "استراتيجية متعمدة" لتحذير القادة الأوروبيين بأن الأمل في أن يلين جونسون موقفه "سيكون خطأ فادحا في قراءة السياسة البريطانية".

لكن بحسب تشارلز جرانت، مدير مركز الإصلاح الأوروبي، فإن هذه اللهجة العدائية خطأ، مضيفا أن "هذا النوع من التهديدات العبثية لن تسمح بالحصول على ما تريدون" مع الاتحاد الأوروبي منتقدا، خصوصا التحذير إلى الدول، التي ستوافق على تأجيل "بريكست" بأن تعاونها مع بريطانيا خصوصا الأمني سيتأثر.

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاقتصاد البريطاني يبدو في طريقه لتفادي الانزلاق إلى ركود قبل الموعد المقرر للخروج الأوروبي على الرغم من التراجع الطفيف في الناتج المحلي في آب (أغسطس).

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في آب (أغسطس) كان أعلى بنسبة 0.3 في المائة من فترة الأشهر الثلاثة السابقة متجاوزا توقعات الخبراء الاقتصاديين، وذلك بعد أن نما بنسبة معدلة بالرفع بلغت 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز (يوليو) الماضي.

ومع ذلك، انخفض ناتج آب (أغسطس) وحده على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة في مقابل متوسط توقعات الاقتصاديين بأن يحافظ على مستواه بعد أن جرى تعديل النمو في تموز (يوليو) ارتفاعا إلى 0.4 في المائة.

وشهد الاقتصاد البريطاني انكماشا في الربع الثاني من العام بعد أن وجدت الشركات نفسها تحتفظ بمخزونات غير ضرورية من المواد الخام بعد أن تأجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد الأصلي المقرر في 29 آذار (مارس) الماضي.