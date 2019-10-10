البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد إيران 8.7% متضررا بالعقوبات

قال البنك الدولي إن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 8.7 بالمئة في العام المالي 2019-2020 مع تضرره من العقوبات الأمريكية التي تكبح صناعتها للنفط والغاز.

وتسببت سياسة واشنطن لممارسة "أقصى الضغط" على إيران من خلال العقوبات في تقليص الإيرادات النفطية للبلاد وزجت باقتصادها إلى الركود وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وقال البنك الدولي في تقرير اقتصادي إقليمي "التدهور المتوقع في النمو الاقتصادي سيعني أنه بحلول نهاية 2019-2020 سيكون الاقتصاد عند 90 بالمئة من حجمه السابق مقارنة مع ما كان عليه قبل عامين فقط".

وقال البنك الدولي إن التضخم السنوي في إيران قفز إلى 52 بالمئة في مايو بسبب الشكوك الاقتصادية وانخفاض قيمة الريال الإيراني على مدار 12 شهرا السابقة، ويتوقع البنك أن التضخم سيبقى فوق 20 بالمئة في العامين القادمين.

ووفقا لـ"رويترز"، توقع البنك أن العجز في ميزانية إيران، الذي بلغ 5.4 بالمئة في 2018-2019، سيتسع في الأعوام المقبلة ليصل إلى 6 بالمئة في 2021-2022 مع زيادة الحكومة الإنفاق على إجراءات للحماية الاجتماعية بينما تحصل على إيرادات نفطية أقل.