الأسهم الأمريكية على استقرار مع بدء تداولاتها والأنظار على محادثات التجارة

استقرت الأسهم الأمريكية مع بدء تداولاتها اليوم، إذ يلتقي كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين لأول مرة منذ أواخر يوليو سعيا للتوصل إلى اتفاق ينهي حربا تجارية مستمرة منذ 15 شهرا.

ووفقا لـ "رويترز"، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.66 نقطة بما يعادل 0.11 بالمئة إلى 26317.35 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 0.85 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 2918.55 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.82 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 7904.56 نقطة.