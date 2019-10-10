طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع بنحو 10 آلاف طلب

قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 10 آلاف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 210 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة تبلغ ألف طلب عن المُعلن من قبل.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تظل طلبات إعانة البطالة دون تغيير عند 219 ألف طلب في أحدث أسبوع. وقالت وزارة العمل إن طلبات الإعانة جرى تقديرها في نبراسكا فقط الأسبوع الماضي.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألف طلب إلى 213 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.