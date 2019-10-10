السعودية وروسيا تخططان لتوقيع 10 اتفاقات بأكثر من ملياري دولار

قال رئيس صندوق الثروة السيادي صندوق الاستثمار المباشر الروسي للصحفيين اليوم إن روسيا والسعودية تعتزمان توقيع 10 اتفاقات بقيمة تزيد عن ملياري دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية الأسبوع المقبل، وفقا لـ"رويترز".

وقال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي إن الاتفاقات المقرر توقيعها ستشمل قطاعات الزراعة والسكك الحديدية والأسمدة والبتروكيماويات.