‬‎ مؤسس "علي بابا" لايزال أغنى رجل في الصين رغم استقالته

كشف تقرير أن رجل الأعمال جاك ما، مازال أغنى رجل في الصين، حيث تقدر ثروته بـ 39 مليار دولار. ولم يتغير حجم ثروة ما مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من استقالته من رئاسة شركة على بابا .

وأفاد تقرير هورون، الذي يرصد الأغنياء في الصين، وصدر اليوم الخميس ، بأن متوسط ثروة أغنى الأغنياء في الصين وعددهم 1819 شخصا ارتفع بنسبة 10% ليصل إلى 1.4 مليار دولار، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتراجع عدد المدرجين في القائمة بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي. وحل بوني ما مؤسس شركة تينسيت التكنولوجية في المرتبة الثانية، حيث بلغت ثروته 37 مليار دولار. وجاء رجل الأعمال في مجال العقارات شو جياين في المرتبة الثانية، بعدما خسر 16% من ثروته العام الماضي. وتبلغ ثروة جياين، مؤسس شركة إيفرجراند للعقارات 30 مليار دولار.