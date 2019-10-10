"مبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك البلاد بقيمة 200 مليون ريال

قالت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" بأنها جددت اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك البلاد بقيمة 200 مليون ريال، لتمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى، ستحصل عليها بتاريخ 10-10-2019.