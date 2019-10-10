فريق سعودي فرنسي يعثر على آثار عمرها 7000 عام في موقع المالحة الأثري في محافظة البدع

كشف فريق سعودي فرنسي مشترك عن العثور على آثار تعود إلى فترة 7000عام قبل الوقت الحاضر، ونقش آرامي يعود إلى القرن الرابع الميلادي، وقلعة تطل على واحة البدع مبنية من كتلة حجرية متوسطة تعود للفترة النبطية، إضافة إلى قطع أثرية فخارية تعود لفترة الممالك العربية الشمالية، ثم الفترة الإسلامية، وذلك في موقع المالحة الأثري بمحافظة البدع في منطقة تبوك بحسب مانشرته هيئة السياحة والتراث.

وجاءت هذه الاكتشافات الأثرية الجديدة ضمن نتائج أعمال المشروع السعودي الفرنسي المشترك في موقع المالحة الأثري بمحافظة البدع بتبوك لهذا الموسم 2019م، والذي يستمر لأكثر من 60 يوماً.

وأكد نائب الرئيس لقطاع التراث الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رستم الكبيسي أهمية هذه الاكتشافات التي توثق لحضارات عريقة شهدتها المنطقة والجزيرة العربية بشكل عام.

وأبان الكبيسي الذي قام مؤخراً بزيارة لمشروع التنقيب الأثري في البدع، أن هذا المشروع يعد واحداً من 44 مشروعاً لأعمال التنقيب الأثري يجري تنفيذها هذا العام في عدد من مناطق المملكة من خلال بعثات سعودية دولية مشتركة تشرف عليها وتدعمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مؤكداً أن المملكة أصبحت من الدول المتقدمة عالمياً في مجال البحوث والتنقيبات الأثرية، وقد أعلنت خلال السنوات الأخيرة عن اكتشافات أثرية هامة حظيت بأصداء إعلامية واسعة.

وثمن الكبيسي دعم رئيس الهيئة أحمد الخطيب لمشاريع الآثار والتراث الوطني، معرباً عن شكره لأعضاء الفريق السعودي الفرنسي المشارك في المشروع.

بدوره أوضح مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور عبدالله الزهراني أن المشروع يأتي في إطار اتفاقية التعاون العلمي المشترك التي وقعت في عام 1438/2017 على هامش ملتقى الآثار الوطني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والمعهد الفرنسي للبحث العلمي لتنفيذ أعمال المسح والتنقيب الأثري في ‏موقع المالحة بمحافظة البدع، وذلك لمدة خمس سنوات.

وأوضح أن أعمال المشروع السعودي الفرنسي المشترك في موقع المالحة الأثري بمحافظة البدع أظهرت عدداً من النتائج المهمة في الموقع، مشيراً إلى أن النتائج المخبرية لعدد من العينات العضوية التي تم نقلها من الموقع في المواسم الماضية بينت أنها تعود إلى فترة 7000 سنة قبل الوقت الحاضر، إضافة إلى عدد من القطع الأثرية الفخارية لفترة الممالك العربية الشمالية ومنها الفترة النبطية، بالإضافة إلى قلعة تطل على واحة البدع مبنية من كتلة حجرية متوسطة تعود للفترة نفسها، ثم آثار الفترة الاسلامية والتي عاصرت ازدهار طريق الحج المصري في الموقع، وأبرز ما يمثلها موقع الملقطة، وبعضها الآخر منشآت لطريق الحج المصري.