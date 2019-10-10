الأسهم السعودية تغلق على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي، ليسجل بذلك تراجع في أداءه الأسبوعي وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع السوق بنحو 20 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة عند مستوى 7695 نقطة، و كانت أسهم مصرف الراجحي وكذلك أسهم شركة سابك و أسهم مجموعة صافولا الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.2 مليار ريال، في حين تم تداول نحو 88.9 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 123.6 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم "الأبحاث والتسويق" المكاسب و بنحو 7.6 في المائة، تلاها أسهم شركة نماء للبتروكيماويات بارتفاع 5.3 في المائة ، وأتى ثالثا أسهم شركة صناعة الورق بمكاسب بلغت 3 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 43 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 132 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة أليانز إس إف للتأمين الخسائر وبنحو 3.9 في المائة، تلاه أسهم شركة العالمية للتأمين و بنحو 3.9 في المائة، كذلك تراجعت أسهم التأمين العربية بنحو 3.7 في المائة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 320.4 مليون ريال وكذلك شهد أسهم مصرف الإنماء على نحو 244 مليون ريال، واتى ثالثا أسهم شركة سابك بنحو 170.7 مليون ريال.