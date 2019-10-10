مركز الملك سلمان للإغاثة : نحن الجهة الوحيدة المخولة بجمع التبرعات وإيصالها للخارج

أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة أنه هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميا أو أهليا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

وقال سامر الجطيلي المتحدث الرسمي للمركز في بيان بثه اليوم أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول و المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأمر.

وأهاب المركز بالجميع بعدم الإستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الإجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو غيرها وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح الجطيلي أن المركز قد هيأ منصة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي (بوابة التبرع الإلكترونية) وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565) لجميع شركات الاتصالات المشغلى تسهيلا وتيسيرا على المتبرعين من المواطنين والمقيمين.

واختتم المتحدث الرسمي بيانه بالتأكيد على حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليا ودوليا.