الليرة التركية تتراجع .. و ارتفاع تكلفة التأمين لأعلى مستوياتها في شهر

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق إزاء رد الفعل الدولي حيال عملية برية شنتها القوات التركية في المناطق الكردية أثناء الليل.

وتراجعت الليرة إلى 5.88 مقابل الدولار مقارنة مع مستوى إغلاق عند 5.8740 في اليوم السابق. وهبطت الليرة 0.5 % بحسب رويترز.

وتتعرض الليرة لضغوط منذ أعلن البيت الأبيض عن انسحاب قوات أمريكية من المنطقة السورية قرب الحدود مع تركيا . ويشعر المستثمرون بالقلق بشان عقوبات أمريكية مقترحة على تركيا بعد بدء التوغل، بما في ذلك استهداف التعاملات العسكرية لأنقرة وأصول أمريكية خاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

و ارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها في شهر اليوم وبحسب بيانات آي.إتش.إس ماركت، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس في نهاية التداولات أمس الأربعاء.

كما تراجعت سندات تركيا الدولارية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع حسبما أظهرت بيانات تريدويب.