الاتحاد الأوروبي يشطب سويسرا والإمارات من لائحته للملاذات الضريبية

شطبت الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي سويسرا والإمارات العربية المتحدة من لائحتها للملاذات الضريبية معتبرة انها تلتزم بالتعهدات في مجال التعاون الضريبي.

وقال وزراء مالية الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في بيان إن "ألبانيا وكوستاريكا وجزر موريشيوس وصربيا وسريسرا طبقت كل الاصلاحات اللازمة لكي تكون متوافقة مع مبادىء الاتحاد الاوروبي للادارة الجيدة للضرائب، قبل الموعد المحدد لذلك".

وكانت سويسرا مدرجة على هذه "اللائحة الرمادية" التي تضم كل الدول غير الملتزمة بتعهدات في مجال الضرائب، منذ أن وضعها الاتحاد الاوروبي في الخامس من ديسمبر 2017.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي في لوكسمبورغ "اذا كانت سويسرا خرجت من هذه اللائحة، فان ذلك يشكل نجاحا لي. أفضل لائحة هي اللائحة الاقصر".

في المقابل عبرت منظمة "اوكسفام" غير الحكومية التي تناضل من أجل مكافحة التهرب الضريبي، عن أسفها لهذا القرار من قبل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي.