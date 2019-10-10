وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يتخذون "خطوة أولى" للتوصل إلى موازنة مشتركة

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو اليوم على تفاصيل أدوات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى وضع أساس لموازنة مشتركة للمنطقة، وذلك رغم عدم التوصل لاتفاق بشأن عدة أمور رغم مباحثات استمرت إحدى عشرة ساعة.

واتفق الوزراء على جمع الأموال من الآلية المالية الحالية للاتحاد الأوروبي.

ووفقا للخطة، ستتمكن الدول من الإعلان عن مشاريع ومبادرات من شأنها المساعدة في تعزيز الميزة التنافسية للمنطقة والتقارب مرة سنويا.

وسيتعين على الدول تقديم تمويل مشترك لجميع المشاريع بنسبة 25%، على الرغم من أنه يمكن خفض النسبة بواقع النصف في حال التعرض لأزمة اقتصادية.

ومن المقرر أن تضم مباحثات اليوم وزراء مالية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وليست منطقة اليورو فحسب. وستغطي المباحثات القائمة الأوروبية السوداء لمكافحة غسل الأموال، وقضايا أخرى.