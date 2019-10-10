"الشورى" يناقش الأسبوع القادم تعديل أنظمة "الأحوال المدنية" و "العمل" و "التأمينات"

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية 60 من أعمال السنة 3 للدورة 7 التي يعقدها الاثنين القادم على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة 1 من المادة 24 والفقرة 2 من المادة 42 من نظام التحكيم المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية 61 التي تعقد يوم الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية. كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تعديل عدد من مواد نظام العمل وتقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية.

وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون وتقارير الهيئة للعامين الماليين الماضيين وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه تقارير الهيئة.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المياه وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح (مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية) المقدم من عضو المجلس جبران القحطاني وذلك استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية 62 التي تعقد الأربعاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين. ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. كما يشتمل جدول أعمال المجلس خلال جلساته الثلاث على عدد من مذكرات التفاهم ومشروعات الاتفاقيات مع عدد من الدول في عدد من المجالات.