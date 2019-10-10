السلع الفاخرة تعزز أسهم أوروبا قبيل استئناف محادثات تجارية أمريكية-صينية

ارتفعت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف اليوم الخميس بدعم من أسهم الشركات المصنعة للسلع الفاخرة لكن التوتر ما زال مستمرا بعد أنباء متضاربة بشأن إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قبيل مفاوضات رفيعة المستوى.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة ليقود موجة الصعود.

وعززت قفزة بنسبة خمسة بالمئة تقريبا لسهم إل.في.إم.إتش الأسهم الفرنسية بعدما تفوقت الشركة المالكة للعلامة التجارية لوي فيتو على توقعات المبيعات في الربع الثالث.

وصعدت أسهم كيرنج المنافسة المالكة لجوتشي، وبيربري، وكريستيان ديور، ومونكلير بنسب بين 1.1 و4.6 بالمئة.

ومن المنتظر استئناف المحادثات على المستوى الوزاري بين أكبر اقتصادين في العالم اليوم الخميس. ويحاول الجانبان إنهاء الحرب التجارية الممتدة منذ 15 شهرا بينهما والتي أضرت النمو العالمي وأثرت سلبا على ثقة الشركات.

وخالف المؤشر داكس الألماني، الذي يعتمد بشدة على أسهم شركات التصدير، سائر المؤشرات الأوروبية ونزل 0.1 بالمئة حيث استمر تأثير الحرب التجارية واضحا على البيانات الاقتصادية.

وكشف أحدث تقرير ألماني أن الصادرات تراجعت في أغسطس أكثر من المتوقع مما يعزز توقعات بأن تراجعا في قطاع الصناعات التحويلية يدفع أكبر اقتصاد أوروبي نحو الركود.