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أسواق الأسهم- السعودية

3 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 10.3 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الخميس، إجراء 3 صفقات خاصة بنحو 10.33 مليون ريال على نحو 124.4  ألف سهم تمت على شركتين مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7674 نقطة، حيث تراجع  السوق بنحو 41 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.6 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 1.48 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 59.5 مليون سهم.

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

المواساة

87

31,098

2,705,526

المواساة

87

21,902

1,905,474

سافكو

80.1

71,417

5,720,502
 
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