3 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 10.3 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الخميس، إجراء 3 صفقات خاصة بنحو 10.33 مليون ريال على نحو 124.4 ألف سهم تمت على شركتين مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7674 نقطة، حيث تراجع السوق بنحو 41 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.6 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 1.48 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 59.5 مليون سهم.