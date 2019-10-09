آمال التجارة ترفع أسهم أمريكا لكن خفض توقعات الصين يكبحها

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء بفضل آمال إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكن السوق قلصت مكاسبها أواخر الجلسة بعد قول مسؤولين صينيين إن بكين خفضت توقعاتها للمفاوضات المقررة هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 182.24 نقطة بما يعادل 0.7 بالمائة ليصل إلى 26346.28 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 26.41 نقطة أو 0.91 بالمائة مسجلا 2919.47 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 79.96 نقطة أو 1.02 بالمائة إلى 7903.74 نقطة.

