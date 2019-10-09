الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية العشرية أعلى من المتوسط

في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع، باعت وزارة الخزانة اليوم الأربعاء سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار، حيث جاء الطلب أعلى من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 1.590 % من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.43 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 10 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 24 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 1.739% ومعدل التغطية 2.46 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السبع سنوات 2.41 مرة.

ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة غدا الخميس سندات مدتها 30 عاما بقيمة 16 مليار دولار.

