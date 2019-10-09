رئيس المفوضية الأوروبية يدعو تركيا لوقف أعمالها العسكرية في شمال شرق سوريا

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تركيا إلى وقف جميع أعمالها العسكرية في شمال شرق سوريا. وقال يونكر في مداخلة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل :إن العمليات التركية الجارية حاليًا لن تحل أي شيء ولن تعطي أي نتائج إيجابية . وأشار إلى أنه إذا ما أقامت تركيا منطقة أمنية في سوريا فإن الاتحاد الأوروبي لن يسدد لها يورو واحدا لهذا الغرض. كما أدان عمليات التنقيب التركية قبالة قبرص، وقال "أنا في هذه الحالة أعلن إنني قبرصي".