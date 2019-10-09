رئيس الاتحاد المصرفي الأوروبي : "يجب توقع خفض عدد الوظائف" في أوروبا

أعلن جان بيار موستييه رئيس الاتحاد المصرفي الأوروبي ومدير بنك "اونيكريدي" الإيطالي اليوم أن التغييرات في الأوساط المصرفية "ستؤدي إلى ألغاء وظائف".

وقد سرح المصرف الإيطالي 14 ألف موظف في السنوات الثلاث الأخيرة.

وردا على سؤال حول إلغاء محتمل لـ 10 آلاف وظيفة إضافية ضمن مجموعته كما ذكرت الصحف في الأشهر الماضية، رفض مدير أكبر مصرف إيطالي التعليق على ما وصفه ب"شائعات" خلال حديث مع "بي أف أم بيزنس".

وأضاف "سيكون هناك تغييرات في المصارف الأوروبية ستؤدي إلى تغيير العروض للمستهلك وأسلوب العمل ما يؤدي إلى خفض الوظائف. أنه أمر واضح". وتابع أن القطاع المصرفي بات رهينة تطور التكنولوجيا وسلوك المستهلكين.

وتابع "بالطبع تبقى المصارف مستفيدة لكن مع مستوى ربحية نسبي يعد اليوم متدنيا كثيرا" بسبب "الوقع السلبي" على نمو "ضعيف في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة" و"بزيادة الأموال النظيفة التي تتراجع باستمرار".

وأضاف أنه بالتالي "تصبح المصارف أقل تنافسية لجذب رؤوس أموال تسمح لهم بمنح قروض وتمويل الاقتصاد".

وتابع أن أي تقييم لعدد الوظائف التي سيتم الغاؤها لم ينجز على مستوى الاتحاد المصرفي الاوروبي.

وذكر أن "على كل مصرف أن يرى كيف سيتطور وما هي خطته لكن يجب توقع خفض الوظائف".

لكه أضاف ان "هيكلية الأعمار بالنسبة للمصارف تسمح بإنجاز هذه العملية بطريقة مسؤولة اجتماعيا" مؤكدا أنه تمكن من تسريح 14 ألف شخص "دون أي يوم اضراب وبالتشاور التام مع النقابات".

وتأتي هذه التصريحات مع اعلان حوالى 10 مصارف أوروبية إلغاء أكثر من 44 ألف وظيفة منذ مطلع العام.

وهذا التعداد قد لا يكون شاملا : بحسب عدد صحيفة "فايننشال تايمز" للإثنين تنوي مجموعة "أتش أس بي سي" المصرفية البريطانية إلغاء 10 آلاف وظيفة جديدة بعد شهرين على استقالة مديرها المفاجىء وإثر اعلان أول بإلغاء 4 آلاف وظيفة.

ورفض مجلس إدارة المصرف حتى الآن التعليق على هذه المعلومات.