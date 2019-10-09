دبي تنفذ "أول مركز شرطة ذكي عائم بالعالم"

شرعت دولة الإمارات اليوم في تنفيذ "أول مركز شرطة ذكي عائم بالعالم".

ويقام المركز ببحر الخليج، وتحديدا على سواحل جزر العالم في دبي، "ويتمتع بتصميم يلبي احتياجات رواد اليخوت والقوارب ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية".

ودشن الشيخ سيف بن زايد مشروع المركز اليوم، معلنا أن افتتاحه سيكون في الربع الأول من العام المقبل.

وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله المري إن مركز شرطة دبي الذكي العائم سيمكن سكان الجزر أو مرتادي البحر من الاستفادة من الخدمات الشرطية الذكية بيسر، مشيرا إلى أن جزر العالم وبحر الخليج من مناطق الجذب السياحي، وتشهد إقبالا كبيرا من السائحين ومحبي الرياضات البحرية.

وأضاف أن المركز العائم تم تصميمه بما يتلاءم مع طبيعة القوارب أو اليخوت، ما يسهل من عملية الوصول والصعود والنزول للراغبين في الاستفادة من خدماته أو تقديم بلاغ.

وأوضح أن المركز سوف يعمل دون تدخل بشري، ويقدم خدماته على مدار 24 ساعة لكل فئات المجتمع، إلى جانب توفر ميزات خاصة لفئة المعاقين.

وشرح اللواء المري أن المركز سيوفر للمتعاملين الخدمات المختلفة المقدمة في كل مراكز الشرطة، الى جانب خدمات التعامل مع البلاغات والحوادث البحرية، وتوفير التغطية الأمنية، مشيرا إلى أن خدمات المركز ستقدم بـ 6 لغات ومنها العربية والإنجليزية ولغات أوربية وآسيوية، بما يضمن سهولة التعامل مع مختلف الجنسيات.