الصين تعرض شراء منتجات زراعية أمريكية إضافية بنحو 10 مليارات دولار

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم نقلا عن مصادر لم تسمها أن مسؤولين صينيين عرضوا زيادة مشترياتهم السنوية من المنتجات الزراعية الأمريكية بقيمة عشرة مليارات دولار، مع سعي الدولتين لحل نزاع تجاري بينهما. ومن المنتظر أن يسافر نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، وهو كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، إلى واشنطن للمشاركة في الجولة القادمة من المحادثات التجارية في العاشر والحادي عشر من أكتوبر . وفي الشهر الماضي، زادت بكين مشترياتها من منتجات زراعية أمريكية.