بلومبرج: الصين مستعدة لإبرام تفاق تجاري جزئي رغم إدراج شركات على قائمة سوداء

ذكرت بلومبرج اليوم نقلا عن مسؤول على دراية مباشرة بمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة إن الصين ما زالت مستعدة لإبرام اتفاق تجاري جزئي مع الولايات المتحدة، على الرغم من إدراج شركات تكنولوجيا صينية على قائمة سوداء في الآونة الأخيرة. ووسعت الحكومة الأمريكية قائمة سوداء للتجارة لتضم عددا من أكبر شركات الذكاء الصناعي الصينية الناشئة لمعاقبة بكين على معاملة أقليات مسلمة مما أدي إلى تصاعد التوترات قبل محادثات تجارية رفيعة المستوى في واشنطن تبدأ غدا الخميس. وأفادت بلومبرج أن المفاوضين الذين يتوجهون إلى واشنطن للمشاركة في المحادثات غير متفائلين بشأن التوصل لاتفاق واسع ينهي الحرب التجارية بين البلدين.