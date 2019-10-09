ربط بين «الغذاء والدواء» و«الجمارك» للحد من تهريب المنتجات المخالفة

من المقرر أن تطلق الهيئة العامة للغذاء والدواء، نظام الربط الإلكتروني الموحد مع الهيئة العامة للجمارك، للحد من تهريب المنتجات المخالفة، كما ينتظر أن تطلق الهيئة خطة تسعير الأدوية البيطرية قريبا، في وقت يخضع خمسة آلاف مصنع تحت رقابتها حاليا.

وأوضح الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية مع رجال وسيدات أعمال، أمس، أن اتباع منظومة تشريعية ورقابية فعالة يدعم جذب الاستثمارات إلى داخل البلاد، وأن الهيئة تسير في اتجاه أن تكون المملكة ضمن أفضل خمس دول رقابية حول العالم.

وأشار إلى أن الهيئة قللت مدة إصدار شهادات التصدير للمنتجات الغذائية من 15 يوما إلى يوم واحد وللإرساليات اليومية من 15 دقيقة إلى 25 ثانية فقط، إضافة إلى تسريع إجراءات الحصول على خدمات أذونات الاستيراد والتصدير.

وأوضح، أن الهيئة أنجزت نحو 15 مبادرة وأنها في طور إطلاق تسع مبادرات جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار، لافتا إلى إلغاء جميع تراخيص المنشآت المبدئية وإعادة هندسة إجراءات ترخيص الأنشطة غير الصناعية بالتعاون مع لجنة تيسير. وقال إن الهيئة سرعت إجراءات المنتجات منخفضة الخطورة كتسجيل المنتجات الغذائية من 11 يوما في السابق إلى يوم واحد فقط وكذلك منتجات التجميل من 17 يوما إلى يوم واحد، والأجهزة والمنتجات الطبية من 20 يوما إلى أربعة أيام، فضلا عن تقليل إجراءات تسجيل المنتجات متوسطة وعالية الخطورة فمن متوسط 57 يوما في السابق إلى 35 يوما.