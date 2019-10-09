200 ألف ريال غرامة بيع الذهب والمجوهرات عبر المتاجر الإلكترونية

قالت وزارة التجارة والاستثمار، إنها ستفرض غرامات على بيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر المتاجر الإلكترونية، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، بينما تصل الغرامة على المحال غير المرخصة في الأسواق 90 ألف ريال والسجن ستة أشهر أو إحدى العقوبتين.

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار في رد على سؤال لـ"الاقتصادية"، أنه لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وعدم بيعها خارج المحل المرخص له بذلك، بيد أنه يسمح للمحل الحاصل على ترخيص بتسويق بضاعته إلكترونيا، بشرط أن يتم تسليم البضاعة المبيعة داخل المحل ليتم التأكد من الوزن.

من جانبه، حذر سامح أنور؛ مختص في التجارة الإلكترونية، من شراء بعض المنتجات إلكترونيا التي تتطلب فحصا وتدقيقا، مثل الذهب والمجوهرات التي تحتاج إلى وزن، خاصة أن أسعارها مرتبطة بالبورصات العالمية. واتفق معه معيد العازمي متعامل في المتاجر الإلكترونية، على ضرورة معاينة القطع الثمينة على أرض الواقع، لضمان الحقوق. وأرجع تنامي التجارة الإلكترونية إلى انخفاض أسعارها مقارنة بمنتجات قطاع التجزئة، فضلا عن استخدام الأجيال القادمة التكنولوجيا بشكل كبير.