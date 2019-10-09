«ساب» يستضيف المسنين ويعزز سبل التواصل معهم

استضاف البنك السعودي البريطاني "ساب" مجموعة من المسنين المنتسبين لدار الرعاية الاجتماعية في الرياض، حيث نظم البنك بمشاركة موظفيه فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين تخللها عديد من الفقرات الترفيهية للضيوف، وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك في الرياض.
وجاءت هذه الفعالية انطلاقا من إيمان البنك بمسؤوليته الاجتماعية وامتدادا للتعاون المشترك بين البنك والمراكز الإنسانية والاجتماعية المتعددة، التي تتولى العناية بأبناء المجتمع وتشجيعها ومساندتها في أداء أدوارها المهمة.
ويهدف البنك من خلال هذه الخطوة إلى تكريس دوره الاجتماعي كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع مد جسور التواصل مع المسنين والتأكيد على مكانتهم لدى جميع أفراد المجتمع ومؤسساته. إلى جانب تشجيع البرامج والأنشطة الاجتماعية التي من شأنها تعزيز الجوانب الإنسانية ودعم أواصر المحبة والتآلف بين أبناء المجتمع.
هذا، وقد أبدى المسؤولون في دار الرعاية الاجتماعية في الرياض، شكرهم وتقديرهم للبنك السعودي البريطاني لمبادرته في إقامة هذه الفعالية الخاصة وتعاونهم المستمر في خدمة المسنين وتهيئة الظروف المناسبة لإسعادهم. وأشادوا بتفاعل منسوبي "ساب" مع هذه المناسبة سنويا، وبتأثيرها الإيجابي في نفوس المسنين.
ومن الجدير بالذكر أن بنك "ساب" تجمعه علاقة تعاون مشتركة مع دار الرعاية الاجتماعية في الرياض، أسهمت في توفير احتياجات المسنين، ويأتي في مقدمة ذلك إنشاء مركز "ساب" الاجتماعي، والعيادة الطبية داخل مقر دار الرعاية الاجتماعية في الرياض.
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