مصرف الراجحي يفوز بجائزتي «يوروموني» في إدارة النقد

أضاف مصرف الراجحي ست جوائز خلال الشهر الماضي إلى سجله العالمي من شهادات وجوائز التقدير، حيث أعلن تتويجه بجائزتين في استبيان إدارة النقد لعام 2019 من مجلة "يوروموني" هما أفضل بنك لإدارة النقد وأفضل مقدم خدمة في إدارة النقد لعام 2019، إضافة إلى حصد أربع جوائز من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا".

وقامت مجلة "يوروموني" بإجراء الاستبيان السنوي لتحديد أفضل الجهات الموفرة لخدمات إدارة النقد في العالم، حيث تتيح المجلة لمديري النقد وأمناء الخزينة ومسؤولي الشؤون المالية الفرصة لإبداء ملاحظاتهم حول مستوى خدمات إدارة النقد التي يحصلون عليها، وبالتالي تقوم المجلة بتصنيف المصارف التي يتعاملون معها، وحظي استبيان هذا العام بمشاركة أكثر من 25 ألف عميل.

وعلى صعيد متصل حصد المصرف أربع جوائز في مجال علاقات المستثمرين خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" الذي أقيم أخيرا في دبي.

ونال مصرف الراجحي الجائزة الكبرى كأفضل شركة رائدة في علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وحصل عبدالله الخليفة رئيس المجموعة المالية في المصرف على جائزة أفضل مدير مالي لعلاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

كما حصل على جائزة أفضل شركة رائدة في علاقات المستثمرين في السعودية، ونال مدير علاقات المستثمرين في مصرف الراجحي جائزة أفضل خبير في علاقات المستثمرين في السعودية.

ويعد المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط أكبر حدث لعلاقات المستثمرين في المنطقة، حيث استقطب أكثر من 120 من أهم الشركات في المجال إلى جانب العاملين في الهيئات التنظيمية والبورصة وممثلي الشركات الأعضاء في "ميرا". واحتفل هذا الحدث بإنجازات الفائزين في ثلاث فئات رئيسة بما في ذلك أفضل فرق لعلاقات المستثمرين والتقارير السنوية والمواقع الإلكترونية لعلاقات المستثمرين في الشرق الأوسط. وتمت عملية اختيار الفائزين في فئة أفضل الممارسات، كما تم في الأعوام السابقة بالتعاون مع شركة الأبحاثExtel Surveys حيث يتم تنفيذ خطة منح جوائز علاقات المستثمرين السنوية عبر استطلاعات الرأي مع شركات الاستثمار ثم توزع النتائج على المنظمات غير الربحية أو الاتحادات الإقليمية الأخرى.

وفي كل عام يتم دعوة المحللين الماليين في جانب الشراء وجانب البيع للمشاركة في الاستطلاع الذي يتناول أداء علاقات المستثمرين للشركات المدرجة في منطقة الشرق الأوسط، علما بأن جميع الجوائز تتبع المعايير نفسها.