البنك الأهلي يفتح باب الحوار في بث حي ومباشر بين العملاء والهيئة الشرعية

عقد البنك الأهلي الملتقى الرقمي الأول للهيئة الشرعية الذي جمع رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية بالعملاء المهتمين بالتطبيق الشرعي للمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، وذلك في بث حي ومباشر على موقع البنك الأهلي التجاري للتواصل الاجتماعي "إنستجرام" كأول بنك في المملكة يستخدم هذه المنصة لهذا الغرض.

وقد قام رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية في البنك بالإجابة عن أكثر من 100 سؤال واستفسار تم طرحها من العملاء متابعي حساب البنك في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قبل وخلال البث المباشر، حيث حظي البث بنسبة مشاهدة عالية.

ويأتي ملتقى الهيئة الشرعية ضمن عديد من الملتقيات التي ينظمها البنك بشكل دوري في أنحاء المملكة وتهدف إلى ترسيخ الفكر المصرفي الإسلامي وتأصيل ممارساته الصحيحة، كما تسهم أيضا في تعزيز نهج المصرفية الإسلامية للبنك.

وناقش أول ملتقى رقمي من نوعه عدة تساؤلات وأحكام شرعية تتعلق بمنتجات البنك المختلفة منها: تعثرات العملاء في سداد البطاقات الائتمانية، وأحكام الرسوم السنوية الخاصة بها ورسوم السحب النقدي، وآلية احتساب سداد كامل مديونية التمويل العقاري والأجرة المتغيرة، وطرق إفراغ العقار في حالة الوفاة ــ لا سمح الله. إضافة إلى تساؤلات حول طرق التمويل الشخصي التي يتيحها البنك، وحكم دخول العملاء المتعثرين مع البنك في عمليات تيسير لسداد المديونيات القائمة عليهم. وأيضا حقوق العملاء في الدفعة المقدمة في حال التراجع عن إتمام عملية التمويل التأجيري للسيارات ونسبة التحمل في التأمين، كما ناقش اللقاء الفرق بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي كونهما يتم احتساب أرباح فيهما، وغيرها عديد من المحاور والاستفسارات الأخرى المتعلقة بمنتجات البنك المصرفية.